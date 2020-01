Seks omkom da bil kjørte inn i folkemengde i Italia

Seks mennesker omkom i Syd-Tirol i Nord-Italia natt til søndag da en bil kjørte inn i en folkemengde, opplyser politiet.

En polititalsperson i byen Bolzano sier at de anslår at de omkomne er tyskere, men at de foreløpig ikke er identifisert.

Tysklands utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommentert.

Politiet etterforsker hendelsen.

Kringkasteren Rai Suedtirol melder at bilen kjørte inn i en gruppe mennesker som besto av 17 personer.

Flere andre personer ble skadd, noen av dem alvorlig.

