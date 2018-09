Seks palestinere drept av israelske soldater på Gazastripen

En 14-åring, en 18-åring og fire andre palestinere ble fredag skutt og drept av israelske soldater under nye protester på Gazastripen, ifølge helsemyndighetene.

En talsmann for helsedepartementet på Gazastripen, Ashraf al-Qudra, navngir en 14-åring og en 18-åring som to av ofrene. De skal ha blitt skutt og drept med skarp ammunisjon i to ulike episoder. Senere opplyste myndighetene at ytterligere fire personer var skutt og drept.

Ifølge den israelske hæren hadde omtrent 20.000 mennesker, omtalt som «bråkmakere», samlet seg på ulike steder langs grensegjerdet som skiller Israel og Gazastripen fredag. De anklages for å ha kastet granater og andre eksplosive gjenstander.

Siden mars har palestinere på Gazastripen demonstrert minst én gang i uka i protest mot den israelske blokaden og det at palestinske flyktninger ikke får vende tilbake til steder palestinerne flyktet fra da staten Israel ble opprettet i 1948.

Minst 191 palestinere er i perioden skutt og drept av israelske soldater, de fleste i forbindelse med protestene langs grensen. Enkelte har også blitt drept i luftangrep og i granatild fra israelske stridsvogner.

