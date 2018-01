Senatet enige om finansiering av USAs statsapparat

Amerikanske myndigheter er inne i sin tredje dag uten finansiering.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Klokken 18 mandag – 12.00 lokal tid – holdt Senatet en avstemning om en avtale for å få på plass finansieringen av statsapparatet fram til og med 8. februar, altså en kortsiktig løsning. Den har de nå blitt enige om, ifølge Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

– Etter flere diskusjoner, tilbud og mottilbud, har republikanernes leder og jeg kommettil enighet, sa Schumer i forkant av avstemningen som begynte klokken 18 norsk tid mandag.

– Vi skal i dag stemme for å gjenåpne statsapparatet og for å fortsette å forhandle fram en endelig avtale som omfatter hundretusener av innvandrere som ble brakt inn i landet som barn og som snart mister sin beskyttelse mot utsendelse, sa Schumer.

Konsekvensene av budsjettkrisen har vært at offentlige kontorer har vært stengt og at statlige ansatte ikke har fått lønn. De statlige kontorene vil dermed gjenåpnes, etter at demokratene har blitt enige om å stille seg bak den midlertidige budsjettavtalen.

I bytte mot demokratenes støtte, lovte republikanernes majoritetsleder Mitch McConnell en debatt om en ny immigrasjonslov som vil ta vare på de rundt 800.000 menneskene i USA som kom til landet som barn av ulovlige innvandrere.

- Denne immigrasjonsdebatten har et likt utgangspunkt og en tilleggsprosess som er rettferdig for alle sider, sa McConnell i en tale i Senatet før avstemningen.

Demokratene ønsket å ta denne debatten nå, men McConnell sto fast på at det er uaktuelt å diskutere immigrasjon så lenge statsapparatet mangler finansiering.

For å passere Senatet, må en avstemning ha minst 60 stemmer. Republikanerne har 51 av 100 seter og er dermed avhengige av støtte fra noen demokrater.

Begge partiene har vært aktive i arbeidet med å skylde på motparten. Det hvite hus har endret meldingen på telefonsvarerne sine til å si at de ikke kan svare fordi demokratene forlanger en immigrasjonsdebatt som ikke har noe med finansieringen av statsapparatet å gjøre.

President Donald Trump, som for noen år siden mente at det er USAs president som sitter med hovedansvaret når statsapparatet mangler finansiering, har postet flere angrep mot demokratene via Twitter.

«Demokratene avslår tjenester og sikkerhet for borgerne til fordel for tjenester og sikkerhet for ikke-borgere. Ikke bra!» skrev Trump mandag morgen.

