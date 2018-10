Senatet godkjente Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer

Nå frykter liberale at kvinners abortrettigheter i USA står i fare.

Lørdag godkjente Senatet i USA Brett Kavanaugh som ny høyesterettdommer, med et knapt flertall: 50 senatorer stemte ja til Kavanaugh, mens 48 senatorer stemte nei.

Da visepresident Mike Pence leste opp resultatet i Senatet lørdag kveld norsk tid, ble han ifølge Sky News møtt med høylydte protester fra galleriet. Gjennom store deler av debatten på lørdag måtte ordstyreren dessuten be om respekt for debatten, som flere ganger ble avbrutt av rop fra galleriet.

I utgangspunktet hadde republikanerne et 51-49-overtall på deres side, men Alaska-senatoren Lisa Murkowski varslet fredag at hun ville stemme imot godkjenningen av Kavanaugh. Da en annen republikansk senator, Montanas Steve Daines som har støttet Kavanaughs kandidatur, meddelte at han på grunn av datterens bryllup ikke kunne stemme på lørdag, uttalte Murkowski imidlertid at hun ville stemme blankt, slik at hennes stemme imot partiets ønske ikke skulle avgjøre valget.

I tillegg valgte demokratenes Joe Manchin å stemme for Kavanaugh.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018

I have asked Steve Daines, our great Republican Senator from Montana, to attend his daughter Annie’s wedding rather than coming to today’s vote. Steve was ready to do whatever he had to, but we had the necessary number. To the Daines Family, congratulations-have a wonderful day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018

Dermed var demokratene to stemmer unna å stanse Donald Trumps kandidat til Høyesterett: Dersom resultatet hadde endt likt, ville visepresident Mike Pences dobbeltstemme ha avgjort valget til Kavanaughs fordel.

Nyhetskanalen CNN kaller godkjenningen en «historisk seier» for president Donald Trump.

Uker med kaos

Avstemningen ble holdt etter flere ukers kaos i det amerikanske Senatet, der det demokratiske partiet lenge har kjempet for å stanse Kavanaughs kandidatur.

Under sitt innlegg i debatten i Senatet ble den republikanske Texas-senatoren John Cornyn flere ganger avbrutt av tilrop fra galleriet, og ordstyreren måtte gjentatte ganger gi ordre om ro i salen og respekt for debatten.

PROTESTER: Demonstranter protesterte utenfor høyesterettsbygningen i Washington D.C. på lørdag, i forkant av Senatets godkjenning av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.

Gjennom hele lørdagen ble det også holdt demonstrasjoner i Washington D.C. av liberale som var imot flertallet i Senatet.

Anklager om voldtektsforsøk

Kavanaughs kandidatur har den siste tiden vært i fare, etter at tre kvinner sto frem med anklager om voldtektsforsøk og aggressiv seksuell oppførsel på 1980-tallet.

En hemmeligstemplet FBI-rapport på 50 sider ble overlevert Senatet tidligere denne uken, etter at FBI hadde gjenåpnet bakgrunnssjekken av Kavanaugh. Republikanerne hevdet at rapporten renvasket Kavanaugh, mens demokratene mente den var mangelfull og begrenset.

SEIER: Godkjenningen av Brett Kavanaugh omtales som en politisk seier for president Donald Trump.

Diskusjonen om utnevnelsen av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer er blitt omtalt som en ren drakamp mellom konservative republikanere og liberale demokrater.

Overordnet er det nokså riktig, selv om det er en sannhet med enkelte modifikasjoner.

- Vil bekjempe ham med alt jeg har

Da høyesterettsdommer Anthony Kennedy (82) 27. juni i år annonserte at han ville trekke seg fra embetet, startet kampen mellom republikanerne og demokratene om hvem som skulle overta det ledige setet i Høyesterett.

Kennedy ble sett på som det ideologiske midtpunktet blant dommerne, som ellers består av fire konservative og fire liberale dommere.

Nå har den konservative fløyen fått et flertall i Høyesterett.

For da Donald Trump nominerte Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer 9. juli, skjedde det til stor jubel fra den konservative delen av det amerikanske samfunnet. I debatter om både abort og helseforsikring har Kavanaugh inntatt et konservativt standpunkt, om enn mindre konservativt enn for eksempel høyesterettsdommer Clarence Thomas, som ble utnevnt av George H.W. Bush (senior) i 1991.

- Jeg vil bekjempe denne nominasjonen med alt jeg har, sa den demokratiske New York-senatoren Chuck Schumer etter at nominasjonen var klar, ifølge NBC News.

Som om ikke det er nok, tilhører de to eldste høyesterettsdommerne nå den liberale fløyen. Dersom Ruth Bade Ginsburg (85) og Stephen Breyer (80) er de neste dommerne som skal erstattes, enten ved dødsfall eller ved at de selv velger å gå av, er det for øyeblikket altså republikanerne som har både presidenten og overtallet i Senatet, og dermed kan velge nye, konservative dommere til Høyesterett.

Demokrat stemte for

For demokratene lyktes altså ikke med å bekjempe Kavanaugh, som Schumer så ettertrykkelig lovte: Lørdag avgjorde Senatet at Kavanaugh innsettes som ny høyesterettsdommer, med et svært knapt flertall.

Etter valget i 2016 består Senatet av 51 republikanske og 49 demokratiske representanter, noe som gjenspeiles i det endelige resultatet. Likevel fantes det avvik:

STEMTE JA: Den republikanske senatoren Susan Collins var lenge i tvil om hva hun ville stemme, men bekreftet fredag at hun ville stemme for innsettelsen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer.

Republikanernes Lisa Murkowski fra Alaska varslet allerede fredag at hun ville stemme nei til innsettingen av Kavanaugh. Hennes stemme ble imidlertid veid opp av demokratenes West Virginia-senator Joe Manchin, som landet på at Kavanaugh var kvalifisert til å utnevnes som høyesterettsdommer.

Støtte og motstand fra uventet hold

Nominasjonen av Kavanaugh fikk dessuten både støtte og motstand fra uventet hold før senatorene tok sitt valg på lørdag.

Enkelte konservative organisasjoner, som «The America Family Association» og «March for Life», uttrykte etter nominasjonen skuffelse over Trumps valg, og mente at Kavanaugh ikke var et dristig nok valg av høyesterettsdommer. Førstnevnte organisasjon gikk så langt som å oppfordre sine medlemmer til å demonstrere mot nominasjonen.

På den andre siden sa Lisa Blatt, som omtaler seg selv om «liberal, feministisk advokat», tidlig at demokrater burde støtte nominasjonen av Kavanaugh. Også Benjamin Wittes, en tydelig kritiker av president Trump, mente at Kavanaugh var et godt valg av høyesterettsdommer, men sa samtidig at han ville bli valgt av «alle de gale grunnene».

Omkamp om abortloven

Likevel er de fleste demokrater skeptiske til valget av Kavanaugh, av flere grunner.

For det første har president Donald Trump tatt til orde for en omkamp om «Roe mot Wade-dommen», som i praksis legaliserte abort i USA. Dersom flertallet i Høyesterett vil avskaffe loven, noe kritikerne av Kavanaugh har advart om kan skje dersom han skulle bli valgt inn som dommer, vil hver enkelt delstat selv bestemme hvorvidt abort skal være lovlig.

Ifølge CNN uttalte Kavanaugh i september at Roe mot Wade-dommen ville stå fast, men tv-kanalen stadfestet også at Kavanaugh har en «snever» forståelse av abortloven.

- Når Kavanaugh får jobben sin, er det usannsynlig at Roe mot Wade-dommen vil trekkes tilbake over natten. I stedet vil det bli tatt en serie med mindre avgjørelser som én etter én begrenser abortmulighetene, skrev The Guardian-spaltisten Suzanne Moore på fredag.

Organisasjonen Planned Parenthood, som kjemper for fri abort i USA, var tydelige på at de ikke ønsket Kavanaugh som dommer:

Roses are red

Violets are blue

Senators vote NO on #Kavanaugh

Or else we're coming for you#NationalPoetryDay #StopKavanaugh — Planned Parenthood Action (@PPact) October 4, 2018

Demokratene frykter også at Kavanaugh vil hjelpe Trump til å avskaffe «The Affordable Care Act», eller «Obamacare», som helsereformen som ble innført under president Barack Obama gjerne kalles. I tillegg frykter de at rettighetene til LGBTQ-samfunnet settes på spill av den konservative dommeren.

Her er tidslinjen i Kavanaugh-prosessen:

* 10. juli nominerte president Donald Trump konservative Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer.

* 16. september sto Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17.

* 23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha presset penisen sin opp i ansiktet hennes på en studentfest i 1983/84.

* 26. september hevdet Julie Swetnick (55) via sin advokat at Kavanaugh hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester da begge gikk på videregående i Maryland.

* 27. september vitnet Ford og Kavanaugh i en åpen høring i Senatets justiskomité. Kavanaugh avviser alle anklagene.

* 28. september sikret republikanerne knapt flertall for at Kavanaugh ble godkjent i komiteen, mot at FBI gjenåpnet bakgrunnssjekken av dommeren og undersøkte anklagene i én uke.

* 3. oktober fikk Senatet en hemmeligstemplet FBI-rapport på 50 sider. Republikanerne sier den renvasker Kavanaugh, Demokratene mener den er mangelfull og begrenset.

* 5. oktober vedtok 51 av 100 senatorer å holde en endelig avstemning om Kavanaugh i plenum.

* 6. oktober ble Kavanaugh godkjent av et knapt flertall i Senatet.

