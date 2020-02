Senatet opphever Salvinis immunitet i sak om migranter

Det italienske senatet har stemt for å oppheve opposisjonsleder Matteo Salvinis immunitet i en sak om migranter som ble holdt igjen på et kystvaktskip i fjor.

En spesialdomstol har anbefalt at den tidligere visestatsministeren fra det høyrepopulistiske partiet Ligaen stilles for retten for ulovlig å ha frihetsberøvet mennesker til sjøs.

Opphevelsen av Salvinis immunitet innebærer at politikeren også kan tiltales for maktmisbruk.

Dersom han blir dømt etter tiltalen, risikerer han opptil 15 års fengsel.

