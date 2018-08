Senatet: Pressen er ikke en folkefiende

Et enstemmig senat stadfester i et vedtak torsdag at pressen ikke er en folkefiende, slik som president Donald Trump selv hevder.

Senatet i sitt vedtak «fordømmer angrepene på institusjonen som er pressefriheten», skriver The New York Post.

Vedtaket stadfester også «den livsviktige og uunnværlige rollen som pressen tjener». Vedtaket kom etter at rundt 350 store og små amerikanske aviser, i en mediekampanje, slo tilbake mot Trumps gjentatte angrep og kritiserte hans «skitne krig mot den frie pressen».

Trump, som ved flere anledninger har stemplet pressen som en folkefiende, gikk til motangrep på pressen med en rasende Twitter-melding der han gjentok at mediene er synonymt med falske nyheter og opposisjonen.

«DE FALSKE NYHETENES MEDIER ER OPPOSISJONSPARTIET. Det er veldig synd for vårt store land … MEN VI VINNER!» skrev han.

«Det er ingenting jeg ønsker mer for vårt land enn ekte PRESSEFRIHET. Faktum er at pressen er FRI til å skrive og si hva den vil, men mye av det den sier er FALSKE NYHETER, de fremmer en politisk agenda eller bare forsøker å skade folk. ÆRLIGHET VINNER!".

(©NTB)

Mest sett siste uken