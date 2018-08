Senatets etterretningsutvalg vil intervjue Assange

Senatets etterretningsutvalg vil spørre ut Julian Assange i forbindelse med etterforskningen av russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016.

I et brev sendt til Assange i London har utvalget bedt om et lukket intervju til «tid og sted partene kan bli enige om», skriver WikiLeaks på Twitter.

WikiLeaks svarer at deres rettslige team vil vurdere forespørselen, men at forholdene må være i tråd med «høy etisk standard» for at intervjuet skal la seg gjøre.

Assange har blitt trukket inn i Russland-etterforskningen helt siden WikiLeaks' rolle i hackingen av eposter fra Hillary Clintons kampanje i 2016, ble kjent.

I det amerikanske justisdepartementets tiltale av tolv russere kom det fram at en navnløs organisasjon, trolig WikiLeaks, mottok hackede eposter fra en person knyttet til russisk etterretning.

