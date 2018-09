Senatets justiskomité-leder ber Ford revurdere høring

Lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley, ber kvinnen som anklaget høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for overgrep om å revurdere å stille til høring.

I et brev til anklager Christine Blasey Fords advokater utelukker han en FBI-etterforskning og ber Ford forklare seg.

«Dere har ved flere anledninger sagt at Ford ønsker å fortelle sin historie. Jeg håper virkelig at hun godtar mitt tilbud om å gjøre det, enten privat eller offentlig», heter det i brevet.

Den republikanske komitélederen har også sagt i et brev til Demokratene at medlemmer av komiteen er villige til «å fly til California eller hvor som helst» for å møte Ford.

Var klar til å vitne

Bakgrunnen er at Ford søndag sto fram i Washington Post og anklaget høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for overgrep på 80-tallet, da begge var elever på videregående skole.

Mandag sa en av kvinnens advokater, Debra Katz, at Ford «ønsker å gjøre hva som helst for å få fram sin historie» og at hun vil forklare seg for Senatets justiskomité. Avstemmingen av ny høyesterettsdommer torsdag ble utsatt, og en høring av begge parter ble satt til førstkommende mandag.

Ønsker etterforskning

Men tirsdag sendte Fords advokater et brev til Grassley hvor de sa at hun ikke ønsket å forklare seg før FBI hadde etterforsket saken, fordi det vil «sørge for at avgjørende fakta i denne saken vurderes på en ikke-partisk måte, slik at komiteen er fullt informert før de gjennomfører en høring og tar noen avgjørelser».

Grassley har informert Fords advokater om at høringen fortsatt vil gå som planlagt mandag, og at en skriftlig forklaring må leveres innen klokken 10 fredag lokal tid, om hun ønsker å forklare seg.

– En ekstraordinær mann

USAs president Donald Trump, som nominerte Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett, har uttalt at det er «vil være svært uheldig» om Ford ikke dukker opp.

Samtidig beskriver han Kavanaugh som en «ekstraordinær mann» og sa til journalister utenfor Det hvite hus onsdag at det er «veldig vanskelig for meg å forestille meg at noe skjedde».

FBI opplyste mandag at de var kjent med anklagene mot Kavanaugh, men at de ikke har gjort noe med saken ettersom det ikke synes å være snakk om «en potensiell føderal forbrytelse».

