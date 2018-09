Senatets justiskomité stemmer over Kavanaughs nominasjon fredag

Senatets justiskomité skal fredag avgjøre om de vil godkjenne Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer. Sier komiteen ja, venter en avstemning i hele Senatet.

Avstemningen i Senatets justiskomité skjer dermed kun én dag etter den planlagte høringen om overgrepsanklagene mot Kavanaugh torsdag.

To kvinner har stått fram med navn og anklaget 53-åringen for seksuelle overgrep på 1980-tallet. Selv avviser Kavanaugh anklagene som «groteske og et åpenbart karakterdrap» og hevder å være utsatt for en koordinert innsats for å hindre ham i å få jobben som høyesterettsdommer.

USAs president Donald Trump, som i juli nominerte Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, har hevdet at det er Demokratene som står bak anklagene.

Republikanske medlemmer av justiskomiteen har varslet at det kommer til å stilles spørsmål ved kvinnenes hukommelse og mangelen på øyevitner og andre beviser for at de snakker sant. Fordi samtlige republikanere i komiteen er menn, har de hyret en kvinnelig advokat til å stå for utspørringen.

Dersom Kavanaugh godkjennes i justiskomiteen, venter en avstemning i Senatet i plenum. Også der har republikanerne flertall, men en håndfull republikanere er fortsatt usikre på om de vil stemme i tråd med sitt parti. Blant dem er Lisa Murkowski, som tirsdag sa at hun mener FBI bør etterforske anklagene om seksuelle overgrep.

Det er ukjent når en eventuell avstemning i Senatet vil finne sted.

