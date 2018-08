Senator John McCain er død, 81 år gammel

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten John McCain er død, 81 år gammel, melder kontoret hans.

McCain døde lørdag av en aggressiv form for hjernekreft etter at familien hans dagen før opplyste at han hadde besluttet å avslutte behandlingen.

Han hadde uansett levd lenger enn prognosene for den alvorlige kreften tilsa.

Kontoret hans opplyser at han døde på sin ranch i Arizona lørdag ettermiddag.

McCain var i seks år krigsfange etter å ha blitt skutt ned over Vietnam og kom hjem som krigshelt etter å ha blitt torturert på det groveste.

Han har vært senator i seks perioder – over 30 år, og var kjent for å være en uavhengig røst, som i de siste årene var sterkt kritisk til president Donald Trump.

Han var Republikanernes presidentkandidat i 2008, men tapte mot Barack Obama.

McCain var en konservativ politiker som hadde sterk tiltro til USAs militærmakt og som støttet USAs militæraksjoner rundt om i verden, blant annet invasjonen av Irak i 2003.

Men i motsetning til andre republikanere var han sterkt imot tortur. Han var også en av få republikanere som åpent tok klimaendringene på alvor, og Trump har aldri tilgitt ham for å stemme imot Republikanernes forsøk på å innføre en annen helsereform til erstatning for Obamas.

Når han nå er død, vil guvernøren i Arizona, Doug Ducie, utpeke en ny senator til å ta hans plass. Han eller hun blir sittende ut McCains periode til 2020.

