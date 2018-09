Senator stikker kjepper i hjulene for Kavanaugh

En demokratisk senator har sendt uspesifisert informasjon til føderale etterforskere om Brett Kavanaugh, som er utnevnt til ny høyesterettsdommer i USA.

Senator Dianne Feinsteins i Senatets justiskomité kunngjorde torsdag at hun hadde mottatt informasjon i forbindelse med nominasjonen.

– Jeg har henvist materialet videre til føderale myndigheter, sa Feinstein, uten å gi ytterligere detaljer om hva det gjelder. Senere bekreftet FBI at de har mottatt uspesifisert informasjon.

Ifølge New York Times, som siterer anonyme tjenestemenn med kjennskap til saken, skal informasjonen gjelde mulig seksuell overtredelse mellom nå 53 år gamle Kavanaugh og en kvinne da de begge gikk på videregående.

Kritisk

Feinstein kom med uttalelsen etter en het debatt i justiskomiteen torsdag der de republikanske senatorene overkjørte Demokratenes protester og satte en ny dato for endelig avstemning til 20. september.

Den nye informasjonen kan imidlertid, ifølge nyhetsbyrået AFP, sette en stopper for Republikanernes ønske om å få dommerkandidaten innstilt denne måneden.

Det hvite hus gikk hardt ut mot Demokratene torsdag og anklaget Feinsteins handling for å være politisk motivert, og viste til at Kavanaugh har gjennomgått over 30 timer i høring og besvart over 2.000 spørsmål offentlig.

– Ikke før på kvelden av denne høringen har senator Feinstein eller noen andre tatt opp temaet om ny «informasjon» om ham, heter det.

Avstemning

Om Kavanaugh kommer seg gjennom avstemningen i justiskomiteen neste torsdag, der Republikanerne er overtallig med én senator, går avstemningen videre til Senatet. Siden Republikanerne har flertall både her og i Representantenes hus, ligger det an til at han blir godkjent.

Høringene av Kavanaugh har pågått over flere dager, og han har blant annet måttet svare på spørsmål om sitt syn på abort.

Demokratiske senatorer forsøker som best de kan å framstille Kavanaugh som en motstander av selvbestemt abort. Republikanerne er på sin side svært godt fornøyd med utsiktene til at USAs mektige Høyesterett kan få et flertall av politisk konservative dommere.

