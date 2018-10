Senator Susan Collins sier hun vil stemme for Brett Kavanaugh

Sikrer dermed Kavanaughs flertall i Senatet.

Senator Susan Collins sier at hun vil stemme ja til den endelige godkjenningen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer i helgen.

Det betyr i så fall at president Donald Trumps kandidat vil sikres flertallet fra det amerikanske Senatet, og at Kavanaugh velges inn som høyesterettsdommer på livstid.

Tidligere på fredag vedtok Senatet i plenum at den endelige godkjenningen av Kavanaugh skal stemmes om i løpet av helgen, med knappest mulig flertall: Med 51 stemmer mot 49 ble den såkalte prosedyreavstemningen vedtatt til Kavanaughs fordel.

Flere usikre republikanere

Likevel har det endelige resultatet lenge vært usikkert, ettersom fire senatorer ikke ville gi til kjenne hva de ville stemme – tre republikanere og én demokrat.

De tre republikanerne var Jeff Flake fra Arizona, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska. Ingen av dem er på valg i år, men Flake stiller ikke til gjenvalg og har derfor ingenting å tape og Murkowski har neppe heller mye å tape siden Alaska er en solid republikansk delstat.

På fredag uttalte Murkowski at hun antakelig vil lande på å stemme nei til Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, mens Flake på sin side tilkjennegjorde at han vil stemme ja.

BLIR ANTAKELIG HØYESTERETTSDOMMER: USAs president Donald Trump har nominert Brett Kavanaugh til å fylle det ledige setet i amerikansk høyesterett. Nå ser det ut til at Senatet vil stemme for nominasjonen.

I så fall var det Susan Collins' stemme som ville avgjøre spørsmålet: Om hun stemmer ja, vil Senatet etter all sannsynlighet lande på 50-50. I så fall er det visepresident Mike Pences dobbeltstemme som avgjør høyesterettsvalget til Kavanaughs fordel.

- Jeg vil stemme ja

- På tross av turbulensen og den bitre kampen som har preget hans nominasjon, er mitt brennende håp at Brett Kavanaugh vil jobbe for å styrke flertallet i Høyesterett slik at vi får langt færre 5-mot-4-avgjørelser, sa Collins i sin tale i Senatet fredag ettermiddag, amerikansk tid.

- Herr President, jeg vil stemme ja til innsettelsen av dommer Kavanaugh, bekreftet hun så.

Også demokrat vil stemme for Kavanaugh

Etter Collins' tale offentliggjorde også en demokratisk senator at han vil stemme for Kavanaugh, slik at flertallet i avstemningen på lørdag blir enda større i Kavanaughs fordel.

- Jeg har reservasjoner mot denne stemmegivningen, grunnet de alvorlige anklagene mot dommer Kavanaugh og temperamentet han har vist under høringene, sier senator Joe Manchin i en uttalelse ifølge CNN, og legger til at han har sympati med ofre for seksuelle overgrep.

Han vil imidlertid stemme for Kavanaugh i den endelige avstemningen, og går dermed mot de andre demokratiske senatorene:

VIL STEMME FOR: West Virginia-senatoren Joe Manchin vil stemme for Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer.

- Likevel, basert på all informasjon som er tilgjengelig for meg, inkludert den nylig fullførte FBI-rapporten, har jeg kommet til at dommer Kavanaugh er en kvalifisert jurist som vil følge konstitusjonen og ta avgjørelser basert på bevisene som legges frem for ham, sier Manchin.

Manchin er senator i delstaten West Virginia, som er en såkalt «rød» stat med et flertall av republikanske velgere.

Det amerikanske senatet skal stemme over Kavanaughs nominasjon som høyesterettsdommer i løpet av helgen. Trolig skjer avstemningen allerede på lørdag.

Fakta om anklagene mot Brett Kavanaugh:

* President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte konservative Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer.

* Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington.

* 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17.

* 23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha presset penisen sin opp i ansiktet hennes på en fest mens de begge var studenter i 1983/84.

* 26. september hevdet Julie Swetnick (55) via sin advokat at Kavanaugh hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester da begge gikk på videregående i Maryland.

* Kavanaugh avviser alle anklagene.

* 27. september forklarte Ford og Kavanaugh seg i en åpen høring i Senatets justiskomité

* 28. september sikret republikanerne knapt flertall for at Kavanaugh ble godkjent i komiteen, mot at FBI gjenåpnet bakgrunnssjekken av dommeren og undersøkte anklagene i én uke.

* 3. oktober fikk Senatet en hemmeligstemplet FBI-rapport på 50 sider. Republikanerne sier den renvasker Kavanaugh, Demokratene mener den er mangelfull og begrenset.

* 5. oktober vedtok 51 av 100 senatorer å holde en endelig avstemning om Kavanaugh i plenum, trolig lørdag. Det antas da at et flertall vil godkjenne ham.

