Senatsforslag om motstand mot Syria-retrett

Et forslag om å motsette seg president Trumps planlagte tilbaketrekking fra Syria har kommet seg gjennom en første votering i Senatet.

Forslaget er lagt fram som et tillegg til et større vedtak om Midtøsten-politikk. Det er lagt fram av Republikanernes – og dermed flertallets – leder i Senatet, Mitch McConnell, som sjelden går ut med offentlig kritikk mot presidenten.

Tidligere i uken forklarte McConnell at forslaget vil påpeke «det enkle faktum at al-Qaida, IS og tilknyttede grupper i Syria og Afghanistan fortsatt utgjør en alvorlig trussel mot vår sikkerhet».

– Det vil anerkjenne faren ved en brå tilbaketrekking fra disse konfliktene og fremheve behovet for diplomatisk innsats og en politisk løsning på de underliggende konfliktene i Syria og Afghanistan, forklarte senatslederen.

Det øverste kammeret i Kongressen vedtok torsdag med 68 mot 23 stemmer at forslaget skal behandles. Det fikk dermed bred støtte både blant republikanere og demokrater.

Selv om forslaget ikke vil ha noen praktisk innvirkning på amerikansk politikk, sender det et tydelig signal om bred motstand mot tilbaketrekkingsplanene, også i Trumps eget parti.

– Kunngjøringen om å trekke oss ut, har allerede undergravd USAs troverdighet i våre alliertes øyne, sa den republikanske senatoren Marco Rubio før torsdagens avstemning.

