Sentral rådgiver under press – Boris Johnson leder dagens pressekonferanse

Storbritannias statsminister Boris Johnson leder søndagens koronapressekonferanse, etter at hans rådgiver Domonic Cummings har havnet i hardt vær.

Rådgiveren Cummings er under press etter at det ble kjent at han foretok flere langturer til tross for at han var i karantene, melder Reuters.

Flere har tatt til orde for at Cummings bør gå av. Søndag vil statsministeren selv holde deg daglige pressekonferansen, som finner sted klokken 18, opplyser Downing Street.

Johnson var sist til stede på den daglige koronaorienteringen 11. mai.

(©NTB)