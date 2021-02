Sentralafrikanske ledere nekter straffskyld for krigsforbrytelser

En tidligere fotballsjef og en eks-politiker fra Den sentralafrikanske republikk nektet straffskyld for krigsforbrytelser da saken mot dem åpnet i ICC tirsdag.

Tidligere politiker Alfred Yekatom og tidligere sjef for fotballforbundet i landet, Patrice-Edouard Ngaissona, er begge tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Blant forbrytelsene mot menneskeheten de er tiltalt for, inngår blant annet drap, tortur, deportasjon, voldtekt og bruk av barnesoldater. Lovbruddene skjedde i perioden 2013-14, ifølge tiltalen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i anklagene mot meg, jeg er ikke skyldig, sa Ngaissona da rettssaken åpnet i Haag. Yekatom sto fast ved at også han er uskyldig.

Yekatom og Ngaissona var nær tilknyttet tidligere president François Bozize, som skal ha planlagt et statskupp i landet. Kristne militser ble ifølge tiltalen bevæpnet og finansiert for å gjennomføre et statskupp, og de anklagede beordret angrep mot den muslimske befolkningen.

– Disse angrepne var viktige deler av en strategi for å bringe Bozize tilbake til makten, sa aktor Kewku Vanderpuye.

Den sentralafrikanske republikk har vært herjet av konflikt i årevis. I 2013 ble Bozize fjernet fra makten av opprørere, noe som ble etterfulgt av konflikt mellom kristne militser og andre utbrytergrupper.

Opprørere under ledelse Bozize kontrollerer nå rundt to tredeler av landet og truer på nytt med å innta Bangui og styrte den nylig gjenvalgte presidenten Faustin Archange Touadera.

(©NTB)

