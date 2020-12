Sentralafrikanske opprørere kunngjør våpenhvile

Opprørere i Den sentralafrikanske republikk har kunngjort en tre dager lang våpenhvile i forbindelse med valget søndag 27. desember.

Den nyetablerte Koalisjonen av patrioter for endring (CPC) kom med kunngjøringen onsdag. Representanter for opprørsgrupper i koalisjonen har bekreftet informasjonen til nyhetsbyrået AFP torsdag.

Kunngjøringen kommer etter at CPC, som ledes av landets tidligere president François Bozize, har krevd at valget utsettes. De hevder valget vil være preget av fusk. Regjeringen hevder på sin side at Bozize er i ferd med å utføre et kupp.

De siste dagene har det blitt utført flere angrep i landet som knyttes til CPC.

Onsdag gjenerobret FNs fredsbevarende styrke Bambari, den fjerde største byen i Den sentralafrikanske republikk, som opprørere inntok tirsdag.

