Sentralbanken i Kina: Har verktøy for å håndtere handelskrig

Kina har flere ubrukte verktøy for å håndtere handelskrigen med USA, sier sentralbanksjefen i landet.

I et intervju med Bloomberg TV sier sentralbanksjefen Yi Gang at Kina har «enorme muligheter» til å håndtere den stadig større handelskrigen med USA.

– Vi har masse handlingsrom i renta, i bankenes reservekrav, og også i pengepolitikken. Rommet for justeringer er enormt, sa Yi.

Handelskonflikten mellom USA og Kina brøt ut i fjor etter mange års amerikansk misnøye med kinesisk handelspolitikk. I valgkampen i 2016 kom Donald Trump med stadige angrep på Kina. Han begynte å heve tollen på kinesiske varer i januar i fjor for å presse Kina til å endre handelspolitikk.

Den siste måneden har konflikten blitt ytterligere skjerpet.

Torsdag opplyste kinesiske myndigheter at de vil offentliggjøre detaljert informasjon om en planlagt svarteliste med «upålitelige» utenlandske selskaper og personer.

Listen over upålitelige handelspartnere vil bli satt opp etter modell av den det amerikanske handelsdepartementet bruker for å utelukke kinesiske selskaper som for eksempel telekomgiganten Huawei.

Den kinesiske sentralbanksjefen har deltatt i flere forhandlingsrunder med Washington og skal etter planen møte USAs finansminister Steven Mnuchin til helgen under et møte i Japan.

(©NTB)