Seoul toner ned forventninger til koreansk toppmøte

Sør-Korea forsøker å skru ned forventningene til denne ukens toppmøte mellom president Moon Jae-in og hans nordkoreanske motpart Kim Jong-un.

Ifølge Moons talsmann vil atomnedrustning på Koreahalvøya stå øverst på dagsordenen.

– Vi kan ikke spå hvor vellykket resultatet vil bli, sier Moons talsmann, Im Jong-seok, mandag.

Toppmøtet finner sted i Pyongyang tirsdag. Med på turen til den nordkoreanske hovedstaden skal Moon ha med seg en delegasjon på over 200 personer.

Det har den siste tiden vært lite framgang i forhandlingene mellom USA og Nord-Korea. De er ment å føre til at Nord-Korea avvikler sitt atomvåpenprogram, og Moon har fungert som en slags megler mellom de to landene.

Moon og Kim skal også diskutere hvordan forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea kan bli bedre og hvordan den militære spenningen kan trappes ned.

De to har tidligere blitt enige om en rekke tiltak for å bedre forholdet, noe som blant annet har ført til at slektninger som ble skilt under Koreakrigen for snart 70 år siden, er blitt gjenforent i noen få dager.

