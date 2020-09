Separatister i Nagorno-Karabakh erklærer full militær mobilisering mot Aserbajdsjan

Det har brutt ut harde kamper mellom Aserbajdsjan og armenske separatister i enklaven Nagorno-Karabakh. Separatistene varsler full militær mobilisering.

Separatistene, som har kontrollert enklaven siden 1994, meldte søndag morgen at aserbajdsjanske styrker bombet både frontlinjen og byen Stepanakert. De sa også at de hadde skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre etter at bombingen begynte.

Få timer senere erklærte separatistenes presidentskap full militær mobilisering og ga beskjed om at det nå er regionens krigslover som gjelder.

Regjeringen i Aserbajdsjan sa på sin side at de armenske separatistene angrep først, og at det dreide seg om et motangrep.

