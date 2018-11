Separatistledere gjenvalgt i Øst-Ukraina etter omstridte valg

Separatistlederne i de russiskstøttede ukrainske utbryterområdene Lugansk og Donetsk vant begge sine respektive valg søndag.

Både ukrainske myndigheter og deres vestlige allierte var raskt ute for å fordømme valgresultatet, og talskvinne Heather Nauert i USAs utenriksdepartement sa mandag at valget er et forsøk fra Russland på å gi kredibilitet til sine allierte i Europa.

Valgmyndighetene sier at mer enn 80 prosent av velgerne brukte sin stemmerett i Donetsk, mens valgdeltakelsen var 77 prosent i Lugansk.

I Donetsk ble Denis Pusjilin gjenvalgt, etter å ha fått 61 prosent av stemmene, mens Leonid Pasetsjnik vant i Lugansk med 68 prosent av stemmene.

Disse såkalte «folkerepublikkene» har vært kontrollert av separatistledere siden de brøt løs fra Ukrainas provestlige regjering i 2014.

Analytikere mener valgresultatet vil gi Russland muligheten til å hevde at lederne er demokratisk valgt.

(©NTB)

Mest sett siste uken