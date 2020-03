Serbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon

En serbisk mann er dømt til fengsel i tre år for å ha brutt en pålagt isolasjon for å hindre spredning av koronavirus.

Mannen er én av tre personer som er dømt til heftige fengselsstraffer for å ha brutt bestemmelsene om hjemme-isolasjon. Serbia har innført unntakstilstand etter utbruddet av koronavirus, noe som har utløst strenge reaksjoner når reglene brytes. Landet hadde fredag registrert 530 smittede og åtte døde.

En 38 år gammel mann ble fredag dømt til maksimumsstraffen på tre år fordi han hadde brutt reglene om å isolere seg hjemme da han kom hjem til Niš etter en reise til utlandet.

Alle serbiske statsborgere er nå pålagt å isolere seg fra 14 til 28 dager etter at de kommer tilbake fra utlandet.

Mannen deltok i rettssaken via videooverføring fra fengselet hvor han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet.

To andre personer er i den østlige byen Pozarevac dømt til fengselsstraffer i to og et halvt år for samme type lovbrudd. I alt sitter 111 personer nå i varetekt siktet for å ha brutt isolasjonsreglene i Serbia, ifølge den lokale tv-stasjonen N1.

