Sessions ønsker granskning av Clinton-stiftelsen

USAs justisminister Jeff Sessions er åpen for å utnevne en spesialetterforsker som kan granske Clinton-stiftelsen og en omstridt avtale om salg av uran.

Det opplyser det amerikanske justisdepartementet.

Avtalen om salg av gruveselskapet Uranium One til det russiske statlige selskapet Rosatom ble inngått mens Hillary Clinton var utenriksminister.

Salget skal ha vært godkjent av Barack Obama, og ga Rosatom kontroll over 20 prosent av USAs uranlagre. Selskapet Uranium One ga i forkant av salget flere donasjoner til Clinton-stiftelsen.

I et brev til justiskomiteen i Representantenes hus skriver justisdepartementet at det ser på mulighetene for å utnevne en spesialetterforsker som kan granske Clinton-stiftelsen og det kontroversielle salget til Russland.

Departementet har også bedt en rekke føderale anklagere om å «vurdere visse temaer» som republikanske kongressrepresentanter har pekt på.

Ifølge New York Times , vil en slik etterforskning imidlertid stille spørsmål om uavhengigheten til føderale etterforskninger under Trump. Etter Watergate-skandalen på 1970-tallet har justisdepartementet i stor grad operert uavhengig av politisk innflytelse på saker relatert til presidentens motstandere.

Nyheten kommer samtidig med at justisminister Jeff Sessions må møte til høring i justiskomiteen i Representantenes hus om kjennskapen til kontakten mellom Trumps valgkampstab og Russland.

Det blir stadig vanskeligere for justisministeren å stå ved uttalelsene sine om at han ikke har kjennskap til kontakten, spesielt etter at blant andre George Papadopoulos, som var utenrikspolitisk rådgiver i Trumps valgkampstab, erkjente å ha løyet for FBIs etterforskere om sin kontakt med Russland.

(©NTB)

Mest sett siste uken