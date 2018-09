Sessions varsler gransking av nettgiganter

Justisdepartementet i Washington varsler gransking av nettgiganter som anklages for å hindre konservative stemmer og å hindre konkurranse.

– Justisminister Jeff Sessions har innkalt til et møte med flere statsadvokater denne måneden for å diskutere økt bekymring rundt hvorvidt disse selskapene kan skade konkurranse og bevisst slå ned på fri utveksling av meninger på sine plattformer, heter det i en uttalelse.

Kunngjøringen onsdag kom bare få dager etter at president Donald Trump anklaget store nettselskaper som Google, Facebook og Twitter for å sensurere og kneble konservative meningsbærere. Trump advarte selskapene og ba dem «være forsiktige». Selskapene selv har avvist anklagene på det sterkeste.

Analytikere i teknologibransjen mener også det er lite som tyder på at nettgiganter filtrerer innhold på politisk grunnlag. Selskapene har uansett grunnloven på sin side når det gjelder å hindre myndighetenes forsøk på å regulere algoritmene, mener analytikere.

Tirsdag uttalte Ajit Pai, leder for det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission (FCC), at det kan bli innført strengere reguleringer.

– Vi må oppriktig tenke på om tiden er inne for at disse selskapene må forholde seg til nye regelverk, skrev Pai i et blogginnlegg. Han ga ingen ytterligere detaljer.

(©NTB)

