Shinzo Abe går av som Japans statsminister

Etter en periode med rykter om helsetilstanden, vil Japans statsminister Shinzo Abe holde pressekonferanse fredag der han vil kunngjøre sin avgang.

Partifellen Hiroshige Seko, som var finans- og handelsminister i Abes regjering fram til i fjor høst, bekrefter til nyhetsbyrået AP at statsministeren har meldt sin avgang til partiledelsen.

Abe vil holde en pressekonferanse klokka 17 (klokka 10 norsk tid). Statsministerens avgang skjer fordi han er bekymret for at hans helsetilstand vil skape problemer i styringen av landet framover, går det fram av meldingene.

Han har lenge slitt med ulcerøs kolitt, en betennelse i tarmen, og denne tilstanden skal ha forverret seg i løpet av de siste månedene. I løpet av de siste to ukene har statsministeren vært på sykehus to ganger, noe som har skapt en rekke spekulasjoner i Japan.

Rekord



Abe tiltrådte først som statsminister i 2006, men måtte da gi seg etter bare ett år, nettopp på grunn av ulcerøs kolitt. Han tiltrådte på nytt i desember 2012, og har sittet siden.

Mandag satte 65-åringen ny rekord som lengstsittende statsminister i Japan, da han slo rekorden satt av sin grandonkel Eisaku Sato, som var Japans statsminister fra november 1964 til juli 1972.

Da han tiltrådte i 2006 var Abe den yngste statsministeren i landets historie. Abe kunne ha sittet i ett år til før han måtte ha gått av som leder for Det liberaldemokratiske partiet.

Børsindeksen Nikkei 225 stengte ned 1,4 prosent etter at meldingen om avgangen kom fredag.

Krise



17. august viste tall fra myndighetene at landets bruttonasjonalprodukt hadde falt med 7,8 prosent i andre kvartal.

Nedgangen ville ført til et fall på 27,8 prosent på årsbasis hvis fallet hadde fortsatt i samme takt over et helt år. Det er det tredje kvartalet på rad med nedgang i verdens tredje største økonomi, og det største fallet siden 1980, som er så langt tilbake som det finnes sammenlignbare data.

I tillegg til spekulasjoner rundt helsetilstanden har Abe slitt med fallende oppslutning som følge av sin håndtering av koronapandemien. En meningsmåling som ble publisert av nyhetsbyrået Kyodo søndag, viser at Abes regjering kun har støtte blant 36 prosent av velgerne, den nest laveste oppslutningen siden han vendte tilbake til statsministerposten i 2012. 58,4 prosent var misfornøyde med regjeringens håndtering av koronaviruset.

