Siemens-sjef trekker seg fra konferanse i Saudi-Arabia

Toppsjefen i den tyske industrigiganten Siemens trekker seg fra investeringskonferansen i Saudi-Arabia som følge av drapet på Jamal Khashoggi.

– Så fort jeg hørte at han var død, sto det klart for meg at vi ikke bare kunne fortsette og gjøre forretninger som om ingenting var skjedd, skriver Siemens-toppen Joe Kaeser på nettverksforumet LinkedIn mandag.

Han skriver videre at han har mottatt hundrevis, muligens tusenvis, av eposter og meldinger på sosiale medier der han blir bedt om ikke å delta på konferansen.

Kun to personer har anbefalt ham å være med, opplyser han.

Kaeser advarer også mot hvor farlig det er å forbli taus og ikke ta et standpunkt.

– Vi i Tyskland bør vite fra vår historie hva det kan føre til hvis folk holder seg unna trøbbel og ikke sier sin mening før det er for sent, skriver han.

For halvannen uke siden var det fortsatt meningen av Kaeser skulle delta på investeringskonferansen som foregår i Riyadh 23.–25. oktober. Allerede da, før Saudi-Arabia bekreftet at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, hadde en rekke næringslivsledere og medier trukket seg fra konferansen.

