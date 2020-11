Sikkerhetsgjerder settes opp rundt Det hvite hus kvelden før presidentvalget

Det hvite hus setter mandag kveld opp sikkerhetsgjerder som skal omringe den amerikanske presidentboligen.

Politiet i Washington har uttalt at de forventer at det vil kunne bryte ut vold etter valget, uansett hva resultatet blir. Det ser Det hvite hus ut til å ta høyde for.

CNN melder at gjerdene mandag kveld blir satt opp, og viser direktebilder av arbeidere som er i ferd med å omringe Det hvite hus med gjerdene.

Sikkerhetsgjerdene, som skal være tilnærmet umulig å klatre over, sto sist rundt Det hvite hus under de omfattende BLM-demonstrasjonene i sommer.

