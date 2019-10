Sikkerhetsrådet innkaller til Syria-krisemøte

FNs sikkerhetsråd samles til krisemøte torsdag om situasjonen i Nord-Syria, etter at Tyrkia onsdag innledet en offensiv i landet.

Det opplyser diplomater til nyhetsbyrået AFP.

Møtet vil holdes bak lukkede dører sent torsdag morgen, og skjer etter forespørsel fra Belgia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, ifølge diplomatene.

Tyrkia startet onsdag en varslet offensiv mot kurdiske militsgrupper nord i Syria. Tyrkia anklager YPG-militsen for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Kurdiske styrker melder at to sivile er drept i tyrkiske flyangrep.

