Sikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta

FNs sikkerhetsråd ber alle aktørene rundt Persiabukta om å vise tilbakeholdenhet så ikke den spente situasjonen tilspisser seg mer.

I en uttalelse mandag kveld maner FNs sikkerhetsråd landene som er involvert i spenningen i Persiabukta og Omanbukta til å vise tilbakeholdenhet. Rådets leder Mansour Al-Otaibi oppfordret partene i konflikten til å løse konfliktene seg imellom fredelig og gjennom dialog.

Rådet møttes mandag etter forespørsel fra USA etter at Iran i forrige uke skjøt ned en amerikansk overvåkingsdrone. Teheran mener det førerløse flyet krenket iransk luftrom, noe amerikanerne benekter.

Konflikten er blitt utløst etter at USA i fjor trakk seg fra atomavtalen Iran har med en rekke land, og innførte tunge økonomiske sanksjoner mot landet. USA mener Iran er i ferd med å kunne utvikle atomvåpen og vil forhindre dette. De har også beskyldt Iran for å beskutt to tankskip i Hormuz-stredet, men de dette benektes av Iran.

Etter mandagens møte fordømmer FN angrepene på skipene og omtaler det som en reell trussel mot maritim virksomhet.

USA forberedte seg til å gå til luftangrep mot Iran etter at dronen ble skutt ned, men president Donald Trump sier han avblåste aksjonen i frykt for at for mange liv ville gå tapt, men spenningene har siden bare økt.

