Sikkerhetsrådet stemmer over forlenget Syria-nødhjelp

Russland ventes å legge ned veto når FNs sikkerhetsråd tirsdag stemmer over å forlenge den internasjonale nødhjelpen til Syria.

Resolusjonsforslaget er lagt fram av Tyskland og Belgia, tross russisk motstand, opplyser diplomatiske kilder.

Det innebærer at nødhjelpsforsyningene forlenges med ytterligere ett år, at den skal være uavhengig fra Syrias regjering og ankomme landet ved to steder på grensen til Tyrkia.

Russland ønsker på sin side at nødhjelpen innføres på kun ett sted på den tyrkiske grensen og at forlengelsen skal være på seks måneder.

Sikkerhetsrådet ventes å stemme over resolusjonsforslaget tirsdag.

(©NTB)