Sikkerhetsrådet støtter avtalen mellom USA og Taliban

FNs sikkerhetsråd har enstemmig gitt sin støtte til fredsavtalen mellom USA og Taliban.

Avtalen innebærer betydelige skritt i retning av en slutt på krigen i Afghanistan, heter det i en resolusjon som ble vedtatt tirsdag.

Landene i Sikkerhetsrådet mener også at avtalen har åpnet døren for forhandlinger mellom de afghanske partene i konflikten. Planen er at Afghanistans regjering snart skal starte forhandlinger med den islamistiske Taliban-bevegelsen.

USA håper avtalen med Taliban skal gjøre det mulig å trekke ut de amerikanske soldatene som fortsatt er utstasjonert i Afghanistan.

(©NTB)