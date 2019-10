Sikkerhetsstyrker har avfyrt skudd mot demonstranter i Bagdad

Irakiske sikkerhetsstyrker har avfyrt skudd mot demonstranter som protesterer i Bagdad for fjerde dag på rad.

Skuddene ble avfyrt mot demonstrantene, ikke opp i luften slik de tidligere har gjort, sier en journalist i nyhetsbyrået AFP.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om omkomne.

Demonstrasjonene, som startet tirsdag, har ført til voldelige sammenstøt med politiet og sikkerhetsstyrker, både i hovedstaden Bagdad og i en rekke byer sør i landet.

Siden tirsdag er minst 31 mennesker er drept og over 1.000 personer er såret, opplyser den uavhengige høykommissæren for menneskerettigheter i Irak fredag.

Demonstrasjonene i Irak er rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet, og er den hittil største utfordringen statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans knapt ett år gamle regjering har stått overfor.

I en tale tidlig fredag morgen lovte statsminister Adel Abdul-Mahdi å svare på folkets «rettmessige krav», men sa at samfunnet må gå tilbake til normalen i alle landets provinser først. Han sa også at staten ikke har noen magiske løsninger på problemene.

Statsminister Mahdi innførte portforbud fra og med torsdag, men demonstrasjonene fortsatte. Myndighetene har kuttet tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medier. Dette fortsatte fredag, men flere melder at tilgangen ble gjenopprettet under Mahdis tale.

(©NTB)