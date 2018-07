Sinte og ulydige hunder dør tidlig

Er hunden din aggressiv, ulydig og bjeffer voldsomt? Da går det trolig mot en for tidlig død for den firbeinte, viser en britisk studie.

En av tre hunder under tre år som dør i Storbritannia, har ifølge studien hatt såkalt uønsket atferd. For disse hundene velger eierne i 75 prosent av tilfellene å gå til veterinær for å avslutte hundens liv. Trafikkulykker er en annen vanlig årsak til at så unge hunder dør.

Studien inneholder data om 264.000 britiske hunder, og resultatet understreker hvor viktig det er å trene opp hunder og lære opp eierne, mener forskerne ved Royal Veterinary College. Det store antallet unghunder med atferdsproblemer som blir avlivet, viser ifølge forskerne et stort behov for atferdsutdanning blant veterinærer så de bedre kan hjelpe hundeeiere.

Det legges vekt på hvor viktig det er at valper sosialiseres fra uke fire til tolv. I tillegg er det viktig at eiere er klar over rasetypiske trekk når man bestemmer seg for hva slags hund man går til anskaffelse av.

Studien som ble publisert i det britiske tidsskriftet Animal Welfare tirsdag, viser at hannhunder, blandingshunder og små hunder under 10 kilo er mer utsatt for tidlig død på grunn av uønsket atferd enn tisper, større hunder og renrasede hunder.

Noen hunderaser har imidlertid langt oftere atferdsproblemer enn andre. Labrador retrievere har ofte et rolig gemytt, mens andre raser som cocker spaniel og staffordshire bull terrier har høyere risiko for atferdsrelatert død.

(©NTB)

