Sivile afghanere drept i angrep på NATO-kolonne

Minst to sivile afghanere er drept i et selvmordsangrep rettet mot en NATO-kolonne utenfor Kabul. Fem tsjekkiske soldater er blant de sårede.

NATO har bekreftet at en kolonne ble angrepet i Bagram-distriktet 40 kilometer fra Kabul, der det ligger en større amerikansk militærbase. Angrepet skjedde onsdag og rammet minst fem sivile afghanere. To av dem ble drept, mens tre ble såret, opplyser en talskvinne for guvernøren i Parwan-provinsen.

Også fem tsjekkiske soldater ble såret, opplyser forsvarsdepartementet i Praha.

En av soldatene fikk alvorlige skader og måtte opereres, men tilstanden er ikke lenger kritisk. De fire andre fikk lettere skader.

Ifølge departementet var det en sivil bil med eksplosiver som gikk i lufta like ved soldatenes pansrede kjøretøy. For to måneder siden ble tre andre tsjekkiske soldater drept mens de var på patrulje i den samme provinsen.

Taliban har påtatt seg ansvaret for begge angrepene.

