Sivile drept i saudiledet flyangrep i Jemen

Minst sju sivile er drept i et saudiledet flyangrep mot et hus i Bayda-provinsen i Jemen, opplyser flere kilder i landet.

En mann, fire kvinner og to barn ble drept i flyangrepet i Huran-distriktet søndag, opplyser en regjeringskilde.

Ifølge det opprørskontrollerte nyhetsbyrået Saba ble elleve mennesker drept i angrepet.

Regjeringskilden, som vil være anonym, sier at huset som ble rammet, ikke var det tiltenkte målet for angrepet.

Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, og FN beskriver i dag landet som verdens verste humanitære krise.

Over 10.000 mennesker er ifølge Verdens helseorganisasjon drept, over 50.000 er såret og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

Den saudiledede koalisjonen anklages for krigsforbrytelser, blant annet i forbindelse med angrep mot sivile mål.

I august ble 40 barn i alderen seks til elleve år drept i et flyangrep mot en skolebuss i et Houthi-kontrollert område nord i Jemen.

To uker senere ble 22 barn og fire kvinner drept i et nytt flyangrep mot en buss i landet, denne gangen utenfor den opprørskontrollerte havnebyen Hodeida sør i landet.

