Sivile flykter fra tyrkisk offensiv i Nord-Irak

Sivile flykter fra landsbyer i Nord-Irak etter at Tyrkia har trappet opp angrepene mot militante kurdere i nabolandet.

De tyrkiske angrepene er blitt kraftig fordømt av irakiske myndigheter.

Nå har mange av innbyggerne i landsbyen Keshani lastet eiendelene sine opp på lastebiler og tatt med seg buskapen sin ut av landsbyen, som ligger like ved grensen.

Tyrkia startet i forrige uke en offensiv rettet mot det tyrkiske myndigheter mener er stillingene til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som i flere tiår har kjempet mot tyrkiske regjeringsstyrker i Tyrkia.

De som flykter, sier de er redd for flyangrep og for at tyrkiske soldater skal gå inn i boligene dere. Offensiven består både av luftangrep og bakkestyrker.

– Vi er redd på grunn av tyrkerne. Vi vil ikke at barna våre skal bli drept, så vi må dra, men vi har ikke noe sted å reise til, sier en kvinne på vei bort fra Keshani til nyhetsbyrået AP.

– Det er ingenting igjen, og regjeringen vår gjorde ingenting, sier hun videre.

Om lag 15 familier bor i landsbyen, der de fleste lever av jorda og beitedyr, ifølge Delsher Abdulsatatr, som er ordfører i en naboby.

Minst sju sivile skal ha blitt drept under offensiven. Tyrkia har meldt at to tyrkiske soldater er drept, den siste døde på sykehus søndag etter at han ble såret i kamp.

Nord-Irak er et selvstyrt kurdisk-irakisk område, og Tyrkia anklager myndighetene for ikke å ha gjort noe for å bekjempe PKK.

I forrige uke ble Tyrkias ambassadør til Bagdad kalt inn på teppet to ganger for å få overlevert svært kraftige protester mot offensiven.

