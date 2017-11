Sjef-homofob slått ut av transperson

Virginias selverklærte sjef-homofob slått ut av senatet av USAs første transkjønnede delstatpolitiker.

Den 73 år gamle republikaneren Bob Marshall, alias «Bigot Bob» («bigot» betyr «fanatiker») har i alle år vært en sterk motstander av å gi LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) rettigheter.

Han har vært delstatpolitiker i Virginia i 26 år. Han var imot at LHBT-personer skulle få tjenestegjøre i det militære og at personer av samme kjønn skulle få gifte seg.

Han har vært imot homofile personer som har søkt høye offentlige stillinger, fordi de var homofile, og uttrykt misnøye med at regnbueflagget ble vist sammen med det amerikanske flagget, i følge Wikipedia.

Marshall har, med en viss selvironi, kaldt seg selv USAs sjefshomofob.

Første transperson



Tirsdag tapte han plassen i delstatsenatet til Danica Roem (36). Hun er USAs første transperson som noen gang har blitt valgt inn i et amerikansk delstatssenat. Hun vant over Marshall i Virginias 13. distrikt.

TRAFIKK, JOBBER, SKOLER OG LIKHET: Det er fanesakene til demokratenes representant Danica Roem i Virginias delstatsenat.

Roem lever i dag som kvinne, men var en liten gutt i Washington D.C. da Marshall startet sin politiske karriere. Under valgkampen har Marshall nektet å debattere med Roem, og har konsekvent referert til henne som mann.

- Danica Roems historiske seier er en klar advarsel til politikere over hele landet som er imot likhet, om at tiden da man kunne vinne med skremmekampanjer om LHBT-personer er forbi, sier formann Chan Griffin i LHBT-organisasjonen Human Rights Campaign.

Svekkelse av konservative krefter



Den politiske eksperten Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington mener valget viser at USAs konservative verdipolitikk ikke er så sterk som tidligere.

På sin FB-side fokuserer Danica Roem på fanesakene trafikk, jobber, skoler og likhet, og lite på sin legning og seieren over Bob Marshall. Marshall på sin side takker for velgernes støtte og sier han vil kjempe videre fra andre posisjoner.

