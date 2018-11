Sjetteklassing la igjen lapp da skolebussen bulket en parkert bil

Da en skolebuss bulket borti en parkert bil, og angivelig kjørte avgårde, tok en amerikansk sjetteklassing grep.

En sjetteklassing fra Buffalo, New York, hylles på sosiale medier etter å ha tatt ansvar som følge av en uoppmerksom bussjåfør.

Eleven kom nemlig tilbake til en bil som skal ha blitt bulket av båssjåføren hennes og skrev ned på et papir hva som hadde skjedd, ifølge nyhetskanalen WKBW.

Tirsdag delte Canisius College-seniorstudenten Andrew Sipowicz så et bilde av papiret, samt skaden på bilen hans, på Twitter med følgende tekst:

- En hyllest til den anonyme sjetteklassingen som sparte meg et par tusenlapper (bussen ikke tegnet etter fullskala), skriver han.

Dagen etter hadde Sipowicz klart å spore opp hverdagshelten og fulgte opp med et svar på sin egen tweet, hvor han lovet at jenta skulle få en solid belønning for arbeidet sitt.

Update: The student who wrote the letter has been found and we’re in the process of finding a way to reward her for her actions. Very grateful for what she did — Andrew Sipowicz (@Andrew_Sipowicz) November 21, 2018

- Ikke noe lekser!

På lappen åpner skolejenta med å berolige Sipowicz ved å fortelle at det var buss 449 som traff bilen hans. Deretter går hun videre inn i detalj om hvordan den kvinnelige bussjåføren skal ha prøvd å lirke seg forbi det parkerte kjøretøyet uten å lykkes.

Nederst hadde jenta også innfelt en liten tegning av den aktuelle bussen.

- Jeg synes det setter et godt eksempel for andre elever, og også folk generelt. Jeg vil gjerne få takke henne på det dypeste for å gjøre det rette, sier Sipowicz til WKBW.

Bileieren var derimot ikke den eneste som var imponert over gjerningen til sjetteklassingen.

Viserektor på Houghton Academy, Kevin Garcia, forteller at skolen kommer til å «feire hennes fremragende lederegenskaper» og at hun vil å få en borgerpris iløpet av ukene som kommer.

Begeistret er også læreren til jenta, Nik Kiser, som går ut på Twitter med sin egen premie.

- Stolt lærerøyeblikk. En av elevene mine var ikke redd for å være en «sladrehank» og gjorde det rette. Ingen lekser til Thanksgiving, skriver han.

Busselskapet: - Veldig imponert

En representant fra Buffalo Schools gir også kudos til sjetteklassingen.

- Vi prøver alltid å fortelle elevene våre at hvis de ser noe må de fortelle om det, sier talskvinnen til WKBW.

Sipowicz forteller videre at han i ettertid av uhellet ble kontaktet av busselskapet First Student, som gjerne ville rapportere hendelsen.

First Student skal også ha publisert en kunngjøring via 7 Eyewitnes News-reporteren Hannah Buehler.

- I går tok First Student ansvar, vi møtte sjåføren for å gå over skadene. Vi kommer til å dekke alle kostnader. Vi prøver alltid å gjøre det riktige. Bussjåføren fulgte ikke treningen hennes og det er helt klart. Vi tar det veldig seriøst. Handlingene til bussjåføren er det motsatte av hva vi trener sjåførene våre til å gjøre, skriver busselskapet før de avslutter med en hyllest til jenta i fokus.

- Vi er veldig imponert av sjetteklassingen og hennes handlinger. Vi er i en prosess hvor vi skal terminere kontrakten til bussjåføren basert på denne hendelsen.

HAPPENING NOW: First Student is in the process of terminating this bus driver based on the incident. Buffalo middle schoolers note goes viral @WKBW https://t.co/LInfh9L009 pic.twitter.com/iBcEnW2Z6u — Hannah Buehler (@HannahBuehler) November 21, 2018

