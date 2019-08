Sjiraffen får status som beskyttet dyreart

Afrikas sjiraffbestand har krympet med 40 prosent de siste 30 årene, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN). Nå får sjiraffer status som beskyttet dyreart.

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) ble for første gang enig om å beskytte arten torsdag. Forslaget ventes å bli vedtatt innen CITES-konferansen avsluttes i Genève 28. august.

Forslaget vil innebære at alle sjiraffer blir merket og overvåket, samt at all handel blir regulert.

Initiativet kom fra en rekke afrikanske land der sjiraffbestanden er sterkest truet. Tsjads representant argumenterte med at «illegal grensehandel utgjør en betydelig trussel mot sjiraffbestanden». Ikke alle afrikanske land er like positive til forslaget, og flere mener at det er lite bevis for at arten er utsatt for internasjonal handel.

– Denne avgjørelsen kunne ikke kommet fort nok. Å sikre CITES-beskyttelse for sjiraffene kaster ut en avgjørende livbøye til denne majestetiske arten, som har stått overfor en sakte utryddelse i det skjulte i årevis, sier leder Adam Peyman i Humane Society Internationals dyreprogram.

