Sju barn drept i opprørsangrep i Jemen

Opprørere har drept sju barn i angrep mot regjeringskontrollerte områder i Jemen de siste to dagene.

I Jemens tredje største by, Taiz, som er regjeringsstyrt, ble to unge jenter drept ifølge sykehuskilder drept i et angrep mandag. En av dem var ni måneder gammel.

Sju andre mennesker ble såret i angrepet, som skal ha kommet fra et område som kontrolleres av Houthi-opprørerne.

Søndag var fem barn blant de åtte sivile som ble drept i et angrep mot det regjeringskontrollerte området Al-Durayhimi.

FN har bekreftet dødstallene fra de to angrepene, som de sier var en del av en opptrapping i kampene i og rundt havnebyen Hodeida der det råder en skjør våpenhvile.

