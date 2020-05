Sju drept under kveldsbønn i afghansk moské

Sju personer ble drept og tolv såret da ukjente gjerningsmenn åpnet ild under en kveldsbønn i en moské nord for Afghanistans hovedstad Kabul, opplyser politiet.

Angriperne stormet moskeen i landsbyen Khelalzai i Parwan-provinsen tirsdag kveld og flyktet deretter fra stedet, opplyser politisjef Haroon Mubarez.

Ingen har tatt ansvar for angrepet.

Tidligere tirsdag ble åtte soldater samt flere sivile drept da Taliban forsøkte å innta byen Kunduz nord i landet.

Den siste tiden har et økende antall sivile blitt drept i Afghanistan. Det skjer etter at Taliban inngikk en avtale med USA i februar som skulle bane veien for at amerikanske soldater skulle kunne trekke seg ut av landet.

