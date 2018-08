Sju drept under politiaksjon mot militante i Jordan

Fire medlemmer av jordanske sikkerhetsstyrker er drept i en aksjon mot det myndighetene omtaler som et skjulested for terrorister i nordvest for Amman.

Tre «terrorister» er funnet i ruinene av bygningen, som de skal ha sprengt i lufta da sikkerhetsstrykene slo til.

Bygningen lå i al-Salt, drøyt 30 kilometer nordvest for den jordanske hovedstaden, og mennene som befant seg der, mistenkes for å ha stått bak et bombeangrep som kostet en politimann livet i nabolandsbyen Fuheis fredag.

Fem andre menn ble pågrepet under aksjonen, og det ble tatt beslag i automatvåpen, opplyser den jordanske regjeringens talskvinne Jumana Ghunimat til landets statlige nyhetsbyrå Petra.

Ingen har tatt på seg ansvaret for bombeangrepet, og det er uklart hvilken gruppe som eventuelt står bak.

Jordan er en viktig alliert for vestlige land og har støttet den USA-ledede krigføringen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria og Irak.

I 2016 opplevde Jordan to dødelige terroraksjoner som IS hevdet å stå bak.

