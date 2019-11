Sju islamister dømt til døden etter angrep mot kafé i Bangladesh

Sju militante islamister i Bangladesh dømmes til døden for et angrep mot en kafé i hovedstaden Dhaka i juli 2016. 20 sivile ble drept i angrepet.

Dommen ble avsagt i en spesialdomstol for antiterror. De sju dømmes til døden for å ha utført et terrorangrep, drap og finansiering av terror, ifølge aktor Abdullah Abu.

En person ble frifunnet.

Angrepet fant sted 1. juli 2016 mot en kafé i Gulshan i Dhaka. I elleve timer ble kafégjestene holdt som gisler.

18 utlendinger fra Italia, Japan, India og USA ble drept, i tillegg til to sivile fra Bangladesh. To politifolk ble også drept før militæret stormet kafeen.

Gjerningspersonene er mistenkt for å tilhøre islamistgruppen Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB).

Totalt 21 personer var mistenkt for å være involvert i angrepet, som ble planlagt i fem måneder. Formålet var å angripe utlendinger for å skade Bangladesh' rykte internasjonalt, ifølge Abu.

Kun åtte av de mistenkte ble tiltalt, mens 13 av dem ble drept under en offensiv mot militante i Bangladesh som følge av terrorangrepet.

