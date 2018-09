Sju pågrepet for terrorplanlegging i Nederland

Nederlandsk politi har pågrepet sju menn som de mistenker for å ha planlagt et større terrorangrep i landet.

De sju mennene er mellom 21 og 34 år gamle og ble arrestert av tungt væpnet politi i Arnhem og Weert torsdag ettermiddag.

Den antatte hovedmannen er en 34 år gammel mann født i Irak, som tidligere er dømt for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til IS.

Ytterligere to av mennene er tidligere domfelt i forbindelse med samme sak.

Planen skal ha involvert bruk av eksplosiver, bombevester, håndgranater og automatgevær på et arrangement i landet, og en bilbombe et annet sted i landet. Nøyaktig hvilke steder de ville angripe, er foreløpig ikke kjent.

Etterforskningen ble tidligere denne måneden intensivert på grunn av fremgang i forberedelsene hos de mistenkte mennene.

Nederlands justisminister Ferd Grappenhaus sier til allmennkringkasteren NOS at politiet handlet akkurat i tide.

– Dette er alvorlig, men det er også gode nyheter at en terroristcelle som planla et angrep, har blitt pågrepet. De hadde ikke kommet så langt at de utgjorde en fare for samfunnet, men de hadde kommet ganske langt i sine forberedelser, sier Grappenhaus.

De sju pågrepne mennene blir stilt for en dommer fredag i et lukket rettsmøte.

(©NTB)

