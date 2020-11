Rumenske myndigheter opplyser at sju personer døde etter at en brann brøt ut på et sykehus nordøst i landet lørdag. Trolig var de døde koronapasienter.

Brannen rammet to rom på en intensivenhet, som skal være i byen Piatra Neamt, ifølge en lokal journalist.

Det skal ha vært 16 pasienter på avdelingen, og de avdøde skal alle ha vært koronasmittet. Tilstanden til en annen pasient skal være alvorlig, og et medlem av personalet skal også være alvorlig skadd.

(©NTB)

