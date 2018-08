Skal finne ut hvordan ansatt i flyselskap kunne stjele fly

Granskere skal nå finne ut hvordan en ansatt i et flyselskap klarte å stjele et tomt fly og deretter styrte det på en øy nær Seattle i USA.

Mannen var 29 år gammel og hadde vært ansatt i Alaska Airlines' søsterselskap Horizon Airlines i tre og et halvt år. Han var ansatt som bakkemannskap og hadde klarering til å være blant fly, men hadde ikke flylisens, etter det granskere så langt vet.

Fredag kveld lokal tid stjal han et tomt 76 seters fly og fløy med det i over en time. Underveis foretok han flere triks i luften, som å rulle flyet rundt til siden. Turen ble avsluttet med at han styrtet på Ketron Island, en liten øy nær Tacoma, sørvest for Seattle.

Flydelene sto i brann blant noen trær, og flammer og røyk var godt synlig. 29-åringen døde.

– Flyet er oppløst i mange biter. Vingene har falt av, og jeg tror skroget ligger opp ned, sa Debra Eckrote lørdag, som er leder av havarikommisjonens avdeling på den amerikanske vestkysten.

Hun sier at både flyets ferdskriver og taleregistrator er ventet å kunne hjelpe granskerne i sitt arbeid. 29-åringen, som er navngitt som Richard Russel, er antatt omkommet.

To F-15-fly ble sendt fra Portland for å følge etter. Flygerne deres hadde radiokontakt med mannen. Det hadde også kontrolltårnet ved Sea-Tac internasjonale lufthavn. De forsøkte flere ganger å få mannen til å lande.

I samtalen fortalte han at han «bare er en nedbrutt fyr» og at han hadde «noen løse skruer». Han snakket også om at han hadde lært å fly ved hjelp av dataspill, men at han ikke hadde i tankene at han skulle lande. Et sted i samtalen fortalte han om de vakre omgivelsene, og at mange er glad i ham.

Russells familie har i en uttalelse, gjengitt av blant annet Daily Mail , gitt uttrykk for overraskelse og sorg.

