Søket gjenopptatt etter flystyrt i Indonesia

Flere fartøy gjenopptok tirsdag søket etter omkomne og vrakrester etter flystyrten i havet nordøst for Java i Indonesia, der et Boeing 737 MAX 8 styrtet mandag.

Alle de 189 om bord er etter alt å dømme omkommet etter at flyet fra Lion Air styrtet i havet om lag 70 kilometer øst for Indonesias hovedstad Jakarta, bare 13 minutter etter avgang fra flyplassen Soekarno-Hatta. Høye bølger i området har vanskeliggjort letearbeidet etter ulykken.

– Vi samlet ti sekker med kroppsdeler og vrakrester i går, opplyser Made Oka fra de nasjonale lete- og redningsetatene tirsdag.

Dykkere forsøkte mandag å nå fram til skroget, som antas å ligge på havbunnen på 35 meters dyp, men mannskapene har ennå ikke klart å lokalisere eksakt hvor selve skroget ligger. De vil tirsdag bruke undervannsfarkoster utstyrt med sonar for å skanne de aktuelle havområdene for å finne resten av flyet.

Leter etter svar

Passasjerflyet var bare to måneder gammelt, hadde kun 800 timer på vingene, og var på vei fra Jakarta til byen Pangkal Pinang, som ligger på en øygruppe utenfor Sumatra.

Ifølge Lion Airs toppsjef Edward Sirait hadde flyet tekniske problemer på den forrige flyvingen, men dette skal ha blitt løst i tråd med produsentens prosedyrer. Piloten som førte flyet skal ha hatt lang erfaring og mer enn 6.000 flytimer. Kort tid før flyet forsvant fra radaren, skal han ha bedt om tillatelse til å returnere til flyplassen.

Det regnes som avgjørende for å finne ulykkesårsaken å finne den svarte boksen fra flyet. På et såpass nytt fly vil den inneholde en betydelig mengde informasjon som bidra til å finne ut hva som egentlig skjedde de skjebnesvangre minuttene før styrten. I boksen vil også lydinnspilling fra cockpiten finnes.

Utrolige data

Noen data har allerede havnet på bordet, blant annet fra den svenske flyovervåkningstjenesten Flightradar 24. Det er imidlertid til dels løsrevne fakta, og eksperter påpeker at man bør være forsiktig med å trekke konklusjoner. Flyet mistet ifølge Flightradar 24 høyde, 152 meter, bare to minutter etter takeoff, før det igjen steg opp til 1.500 meters høyde. Så falt flyet igjen, før signalet fra flyet forsvant helt. Nettstedet benytter seg av flyets såkalte ADS-B-system, som sender informasjon om hastighet, posisjon og høyde. Hensikten er at det skal brukes av andre fly og flygeledelse. Den siste informasjonen fra flyet viser at det falt nedover med en hastighet på 560 kilometer i timen, en normal hastighet for vanlig flyging, men ikke rett nedover. Ikke engang når et fly styrter er det å vente at flyets hastighet er så høy.

–Det her går virkelig ille. Tallene er litt utrolige, sier John Cox, sjef for det amerikanske selskapet Safety Operating Systems, som gjort flere utredninger, i en kommentar til Bloomberg.

