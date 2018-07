Skjellsordene hagler mellom Tyrkia og Israel

Tyrkias president hevder at Hitlers ånd har dukket opp igjen i Israel, noe som har fått Israels statsminister til å kalle Tyrkia for et mørkt diktatur.

De to lederne sparte ikke på kruttet da de omtalte hverandres land tirsdag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan rettet skytset mot en ny israelsk lov, vedtatt tidligere i uka, som stadfester at Israel er en nasjonalstat for jøder.

– Denne avgjørelsen etterlater ingen tvil om at Israel er verdens mest sionistiske, fascistiske og rasistiske stat, sa Erdogan i en tale til politikere fra sitt eget parti i nasjonalforsamlingen.

Utsagnet førte til spontane støtterop blant parlamentarikerne i salen.

– Det er overhodet ingen forskjell mellom Hitlers besatthet med den ariske rasen og den israelske ledelsens syn om at dette gamle landet kun tilhører jødene. Hitlers ånd, som ledet verden til katastrofe, har gjenoppstått i noen av Israels tjenestemenn, sa Erdogan videre.

Like etter kom svaret fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu:

– Erdogan massakrerer syrere og kurdere og har fengslet tusenvis av sine egne borgere. Tyrkia har under Erdogan blitt et mørkt diktatur, mens Israel omhyggelig ivaretar like rettigheter for alle sine borgere, både før og etter denne loven, sa Netanyahu.

(©NTB)

