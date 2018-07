Skogbrann skaper togkaos i Nord-Sverige

Skogbranner tett inntil sporveien har ført til at all togtrafikk er stanset mellom Umeå og Kiruna/Narvik.

Opptil 2.000 SJ-passasjerer er rammet av togstansen søndag, ifølge det svenske togselskapets pressetjeneste.

– Alle nattog vil bli innstilt, og våre reisende får bo på hotell, sier pressetalsperson Dan Olofsson.

Også avganger fra Norrtåg er påvirket av brannene.

– Det er flere enn SJ som trafikkerer strekningen. Jeg vet det går noen Norrtåg der, det kan også være noen andre selskaper, men jeg har ingen eksakt informasjon, sier Linda Korsvall ved det svenske trafikkverkets pressetjeneste til TT.

Togtrafikken ble stoppet allerede lørdag kveld etter at en brann i Vännäs like nord for Umeå spredde seg. Fire tog ble stoppet og transportert til nærliggende stasjoner i løpet av natten.

Ifølge Aftonbladet bekjempes skogbrannen med vannbomber fra helikoptre og styrker fra redningstjenesten og det svenske heimevernet.

