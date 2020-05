Skogbrannen ved Tsjernobyl-kraftverket raser videre

Over 200 brannmannskaper kjemper fortsatt for å slukke skogbrannen som raser ved det gamle atomkraftverket i Tsjernobyl, én måned etter at den brøt ut.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

115.000 mål skog i den avstengte sonen rundt atomkraftverket er lagt i aske de siste ukene, og eksperter frykter at radioaktiv aske skal bli spredt med vinden. Ukrainas hovedstad Kiev ligger bare 100 kilometer unna. Ukrainske myndigheter fastholder at det ikke er målt økt radioaktivitet i området rundt atomkraftverket, som ble ødelagt i en eksplosjon og brann i 1986. – Bakgrunnsstrålingen i Kiev, i Kiev-regionen og i den avstengte sonen, er normal, heter det i en kunngjøring fra myndighetene. (©NTB)

Reklame 15 kupp du gjør i helgen