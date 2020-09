Skogbrannene i California blant delstatens største noensinne

Tre av de pågående skogbrannene i California er blant de største som noensinne er registrert i delstaten.

Delstatens nest største registrerte skogbrann, som kalles SCU Lightning Complex, utgjør 1.587 kvadratkilometer. En annen pågående skogbrann kalt LNU Lightning Complex omfatter 1.517 kvadratkilometer og er den tredje største som delstatsmyndighetene har registrert noensinne.

En av brannene, August Complex, startet 17. august i Mendocino National Forest som 37 ulike branner. Denne brannen omfatter rundt 980 kvadratkilometer og har nå vokst seg til å bli den niende største som er registrert.

Gjør fremskritt

Brannmannskapene gjør fremskritt i arbeidet med å få brannene under kontroll, og evakuerte beboere har noen steder fått flytte hjem igjen, skriver Los Angeles Times.

Tirsdag var 20 prosent av August Complex-brannen under kontroll.

70 prosent av SCU Lightning Complex, som begynte som rundt 20 ulike branner i fylkene Contra Costa, Alameda, Santa Clara, Stanislaus og San Joaquin, er under kontroll.

Videre er 66 prosent av LNU Lightning Complex, som har utviklet seg i Napa, Sonoma, Lake Solano, Yolo og Colusa, under kontroll.

– Fortsatt gjenstår det mye arbeid, men omfanget som vi får kontroll over, øker, sier talsmann Daniel Berlant for California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire).

Åtte døde

Åtte dødsfall er knyttet til brannene, ifølge Cal Fires tall. Dødstallet inkluderer en brannmann som døde i Mendocino National Forest nord for San Francisco.

Siden 15. august har delstaten blitt rammet av nesten 14.000 lynnedslag og brannmannskapene har måttet kjempe mot mer enn 900 nye branner som har ødelagt i overkant av 5.989 kvadratkilometer med terreng, ifølge Cal Fire.

Til sammenligning registrerte myndighetene i fjorårets første åtte måneder sammenlagt omtrent 4.600 branner som rammet 255 kvadratkilometer med terreng.

– Det dreier seg dermed om en betydelig økning, ikke bare i antall branner så langt, men også i utbredelsen av brannene, sier Berlant.

– Historisk er det i september og oktober at California opplever de største og mest ødeleggende brannene, legger han til.

Brannene som de siste ukene har herjet i delstaten, har etterlatt seg ødeleggelser som er så store at de er synlige fra verdensrommet.

